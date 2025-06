Cette collecte est organisée en partenariat avec l’Établissement français du sang (EFS), le service public du sang en France. Sa mission : garantir à chaque patient un accès équitable et sécurisé aux produits sanguins nécessaires à sa santé. Grâce à l’engagement de milliers de donneurs, l’EFS soigne chaque année près d’un million de personnes.

Visitez le site de l’Etablissement français du sang

Donner son sang, c’est offrir un geste concret, simple et solidaire. En quelques minutes, vous pouvez aider plusieurs malades : le sang prélevé est séparé en différents composants – globules rouges, plaquettes, plasma – chacun utile à des traitements spécifiques. Le don de sang est irremplaçable et vital dans de nombreuses situations, qu’il s’agisse d’interventions chirurgicales, de traitements contre le cancer ou de maladies chroniques.

Mais pour que chaque patient reçoive un sang réellement compatible, il est indispensable de diversifier les profils de donneurs. Certains groupes sanguins, dits rares, sont essentiels, notamment dans le traitement de pathologies comme la drépanocytose. Ces groupes sont plus fréquents chez les personnes afro-descendantes, antillaises ou originaires d’autres régions du monde. Aujourd’hui, les besoins sont criants : pour ces patients, chaque don compatible peut faire toute la différence.

Dans la continuité de la Journée mondiale du don du sang (14 juin) et de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose (19 juin), cette collecte s’adresse à tous, avec une attention particulière portée aux donneurs d’origine africaine ou caribéenne, plus souvent compatibles avec les patients atteints de drépanocytose.

Pour ces patients, les transfusions régulières sont un levier majeur pour améliorer leur qualité de vie. Chaque don peut faire la différence.

La drépanocytose, une maladie encore méconnue

La drépanocytose est une maladie génétique grave, qui touche aujourd’hui près de 20 000 personnes en France, enfants, adolescents et adultes. Elle altère la forme des globules rouges, qui deviennent rigides, en forme de faucille, et perturbent la circulation sanguine. Cela entraîne des douleurs intenses, une fatigue chronique, des complications infectieuses, et dans les cas les plus graves, des lésions irréversibles. Face à cela, la transfusion sanguine reste, à ce jour, l’un des seuls moyens efficaces pour soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients.