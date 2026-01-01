Boudchart Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Boudchart

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 19h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 62 EUR

Début : 2026-01-31 19:00:00

Boudchart fait sa grande première à Marseille, au Silo !

Un voyage musical entre Orient et Occident, entre émotion et célébration.



Au programme Les grands classiques arabes, les mélodies occidentales qui ont marqué des générations, les créations originales de Boudchart et plus encore.

Une expérience unique, à partager ensemble.



Plus d’infos sur Boudchart.com .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Boudchart makes his Marseille premiere at Le Silo!

