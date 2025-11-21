Boudin – Cie Gueule / Sandrine Juglair et Claire Dosso – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 20:00 – 20:45

Gratuit : non 5 € / 10 € 5 € / 10 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Cirque burlesque et retour en enfance Qui n’a jamais rêvé de replonger dans son enfance ? Dans l’apprentissage des codes, des conventions et valeurs, avec son expérience d’adulte pour les revivre autrement ? Sandrine et Claire l’ont fait. Mais leur maîtrise du cirque est plus prompt à rompre les codes qu’à s’y conformer. Il faut donc s’attendre à ce que la société et ses injonctions soient bousculées. Cela donne un spectacle inventif et burlesque comme l’est l’enfance, mais aussi empli de la même émotion nostalgique et régressive que lorsque vous tombez sur un cahier d’écolier, un objet fétiche ou un journal intime. Cela vous remet d’emblée sur les terrains de jeux de votre enfance. Direction artistique : Sandrine JuglairAutrices et interprètes : Sandrine Juglair et Claire Dosso Durée : 45 min. Jeune public à partir de 6 ans

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr