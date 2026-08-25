Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

Boudin Saison Culturelle Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 15:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Le mardi 20 octobre à 15h, le Confluent accueille le cirque burlesque Boudin dans le cadre de la saison culturelle.

Qui n’a jamais rêvé de replonger dans son enfance ? Dans l’apprentissage des codes, des conventions et valeurs, avec son expérience d’adulte pour les revivre autrement ? Sandrine et Claire l’ont fait. Mais leur maîtrise du cirque est plus prompt à rompre les codes qu’à s’y conformer. Il faut donc s’attendre à ce que la société et ses injonctions soient bousculées. Cela donne un spectacle inventif et burlesque comme l’est l’enfance, mais aussi empli de la même émotion nostalgique et régressive que lorsque vous tombez sur un cahier d’écolier, un objet fétiche ou un journal intime. Cela vous remet d’emblée sur les terrains de jeux de votre enfance.

Compagnie Gueule/ Sandrine Juglair et Claire Dosso.

Direction artistique Sandrine Juglair; Autrices et interprètes Sandrine Juglair et Claire Dsso; Regard dramaturgique Fanny Sintès; Regard extérieur Gaël Lamer; Création costumes et accessoires Léa Gadbois Lamer ; Création lumière Julie Méreau; Régie générale (en alternance) Julie Méreau et Loïc Chauloux; Création sonore: Alexis Auffray; Administration Rozenn Lucas et Ay-Roop ; Montage de production, diffusion Colin Neveur et Ay-Roop.

Dans le cadre du Festival Marmaille. En partenariat avec Lillico Scène conventionnée d’intérêt national art, enfance, jeunesse .

Cette représentation bénéficie du soutien fi nancier de Spectacle vivant en Bretagne.

A partir de 6 ans. Durée 45 min. Payant, sur réservation. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 86 67 16 26

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English :

L’événement Boudin Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté