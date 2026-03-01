Boudin Théâtre ONYX Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 20:00 – 20:45

Gratuit : non Le p’tit tarif — 5€Tarif abonné — 5€Tarif plein — 10€ En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Dans cette performance physique exaltante et burlesque, BOUDIN bouscule les codes du corps et du langage en mélangeant, comme dans un grand shaker, nos comportements, nos attentes, nos façons de bouger et de parler bien comme il faut.???? Un voyage hilarant au cœur des règles qui régissent notre société, une véritable ode à l’impertinence de l’enfance, où chaque rire est une petite victoire contre la rigidité des normes !

Théâtre ONYX Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr



