Boudin, Théâtre ONYX, Saint-Herblain

Boudin Mardi 24 mars, 20h00 Théâtre ONYX Loire-Atlantique

Le p’tit tarif — 5€

Tarif abonné — 5€

Tarif plein — 10€

Dans cette performance physique exaltante et burlesque, BOUDIN bouscule les codes du corps et du langage en mélangeant, comme dans un grand shaker, nos comportements, nos attentes, nos façons de bouger et de parler bien comme il faut.

Un voyage hilarant au cœur des règles qui régissent notre société, une véritable ode à l’impertinence de l’enfance, où chaque rire est une petite victoire contre la rigidité des normes !

Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.onyx@saint-herblain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 25 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreonyx.fr »}]

Cirque burlesque et retour en enfance cirque contemporain jeune public

Sandrine Juglair