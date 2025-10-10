Boudoir Jam Session au Quai 21 Quai 21 Montignac-Lascaux

Boudoir Jam Session au Quai 21 Quai 21 Montignac-Lascaux vendredi 10 octobre 2025.

Boudoir Jam Session au Quai 21

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

20h30. Soirée Jam Session avec Alice Camarty ambiance électrique, talents en liberté et fun pour tous les niveaux ! Gartuit

Envie de faire vibrer vos cordes, d’enflammer les touches, ou simplement de vous laisser emporter par la magie de la musique ?

Venez vivre une soirée électrique avec la fabuleuse Alice Camarty aux commandes de cette Jam Session détonante !

Musiciens, chanteurs ou spectateurs en quête de fun, c’est le moment de briller sur scène ou de découvrir des talents incroyables.

Tous les niveaux sont les bienvenus l’important, c’est de s’amuser ! .

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 04 96

English : Boudoir Jam Session au Quai 21

20h30. Jam Session evening with Alice Camarty: electric atmosphere, talent on the loose and fun for all levels! Free

German : Boudoir Jam Session au Quai 21

20h30. Jam Session-Abend mit Alice Camarty: Elektrische Atmosphäre, freie Talente und Spaß für alle Niveaus! Gartuit

Italiano :

20h30. Serata Jam Session con Alice Camarty: atmosfera elettrica, talento a volontà e divertimento per tutti i livelli! Gratuito

Espanol : Boudoir Jam Session au Quai 21

20h30. Noche de Jam Session con Alice Camarty: ¡ambiente eléctrico, talento desbordante y diversión para todos los niveles! Gratis

L’événement Boudoir Jam Session au Quai 21 Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère