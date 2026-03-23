Bouge en famille !

Route Concressault Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Venez en famille passer une journée animée par les professionnels de la petite enfance, enfance, associations, partenaires socio-éducatifs et culturels du territoire.

Venez en famille passer une journée animée par les professionnels de la petite enfance, enfance, associations, partenaires socio-éducatifs et culturels du territoire.

A 16h30, spectacle pour petits et grands.

Restauration en vente le midi. 0 .

Route Concressault Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 74 34

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English :

Come and spend a day with the whole family, led by professionals from the local early childhood and childcare sectors, associations, and socio-educational and cultural partners.

L’événement Bouge en famille ! Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois