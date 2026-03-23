Bouge en famille ! Vailly-sur-Sauldre
Bouge en famille ! Vailly-sur-Sauldre mercredi 15 avril 2026.
Bouge en famille !
Route Concressault Vailly-sur-Sauldre Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 17:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Venez en famille passer une journée animée par les professionnels de la petite enfance, enfance, associations, partenaires socio-éducatifs et culturels du territoire.
Venez en famille passer une journée animée par les professionnels de la petite enfance, enfance, associations, partenaires socio-éducatifs et culturels du territoire.
A 16h30, spectacle pour petits et grands.
Restauration en vente le midi. 0 .
Route Concressault Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 74 34
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English :
Come and spend a day with the whole family, led by professionals from the local early childhood and childcare sectors, associations, and socio-educational and cultural partners.
L’événement Bouge en famille ! Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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