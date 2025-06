Bouge et apprends ! Avenir de Rennes 47 bis rue Papu Rennes 25 août 2025

Bouge et apprends ! Avenir de Rennes 47 bis rue Papu Rennes Lundi 25 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Jeux éducatifs, d’apprentissage ou de découverte au travers de l’activité physique, pour les petits aventuriers: je me défoule en apprenant!

Découvrez notre nouvelle activité activité spécialement conçue pour les enfants de 3 à 5 ans. Cette activité est idéale pour développer leur motricité dès le plus jeune âge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-25T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-25T17:00:00.000+02:00

1



Avenir de Rennes 47 bis rue Papu rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine