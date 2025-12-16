Bouge et tartif La halle aux grains Quettehou

Bouge et tartif

L’ apeq, l’association des parents d’élèves de l’école de Quettehou organise cette année un évènement convivial et plein de bon sens se dépenser l’après-midi et partager un bon repas le soir.

Ce sera le samedi 17 janvier 2026.

Trail 18 km 12 km 5 km.

Marche 12 km 5 km.

Course enfants.

Premier départ 15h.

Inscriptions et informations sur le QR code de l’affiche.

Repas Tartiflette à partir de 19h (15 euros/adulte ; 8 euros/enfant 11 ans) Boissons non comprises, pensez à apporter vos couverts.

Informations et réservations au 06 64 37 89 48. .

