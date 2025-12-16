Bouge et tartif La halle aux grains Quettehou
Bouge et tartif La halle aux grains Quettehou samedi 17 janvier 2026.
Bouge et tartif
La halle aux grains 1 Place du Marché Quettehou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
L’ apeq, l’association des parents d’élèves de l’école de Quettehou organise cette année un évènement convivial et plein de bon sens se dépenser l’après-midi et partager un bon repas le soir.
Ce sera le samedi 17 janvier 2026.
Trail 18 km 12 km 5 km.
Marche 12 km 5 km.
Course enfants.
Premier départ 15h.
Inscriptions et informations sur le QR code de l’affiche.
Repas Tartiflette à partir de 19h (15 euros/adulte ; 8 euros/enfant 11 ans) Boissons non comprises, pensez à apporter vos couverts.
Informations et réservations au 06 64 37 89 48. .
La halle aux grains 1 Place du Marché Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 64 37 89 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bouge et tartif
L’événement Bouge et tartif Quettehou a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Cotentin Le Val de Saire