Bouge l’été dans le 19ᵉ arrondissement

Notre caravane de jeux en plein air s’arrête chaque jour dans un lieu différent et vous invite à prendre le temps de vous amuser sur ces installations géantes !

Retrouvez les dates et lieux ci-dessous :

Parc de la Butte du Chapeau Rouge – Quartier d’Algérie (M3b Hôpital Robert Debré)

Lundi 6 juillet 2026 de 16h à 19h

Lundi 13 juillet 2026 de 16h à 19h

Lundi 20 juillet 2026 de 16h à 19h

Jardin Luc Hoffmann – Flandre – Aubervilliers (M7 Riquet)

Mardi 7 juillet 2026 de 16h à 19h >> Spectacle de jonglage et magie suivi d’un atelier avec Grégory K

Mardi 21 juillet 2026 de 16h à 19h

Square Claude Bernard – Rosa Parks-MacDonald (M3b Rosa Parks-MacDonald)

Mercredi 8 juillet 2026 de 16h à 19h

Mercredi 15 juillet 2026 de 16h à 19h

Mercredi 22 juillet 2026 de 16h à 19h

Jardin Curial – Rosa Parks-MacDonald (M3b Rosa Parks-MacDonald / M7 Crimée)

Jeudi 9 juillet 2026 de 16h à 19h

Jeudi 16 juillet 2026 de 16h à 19h

Jeudi 23 juillet 2026 de 16h à 19h >> Char à bulles avec deux artistes bulleur et bulleuse suivi d’un

atelier avec la Compagnie le Fil de soie

Square Dampièrre-Rouvet – Quartier Pont de Flandre (M7 Corentin Cariou)

Vendredi 10 juillet 2026 de 16h à 19h

Vendredi 17 juillet 2026 de 16h à 19h

Vendredi 24 juillet 2026 de 16h à 19h

Gratuit et ouvert à tou·tes !

Des animations proposées par la Fédération de la Ligue de l’enseignement avec le soutien de la de la Mairie du 19ᵉ arrondissement, la Préfecture d’Ile-de-France, la Préfecture de Paris, de la Ville de Paris, de la RIVP et de Paris Habitat .

Bouge l’été revient dans le 19ᵉ arrondissement !

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T16:00:00+02:00_2026-07-06T19:00:00+02:00;2026-07-07T16:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00;2026-07-08T16:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T16:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T16:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-13T16:00:00+02:00_2026-07-13T19:00:00+02:00;2026-07-14T16:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00;2026-07-15T16:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T16:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T16:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-20T16:00:00+02:00_2026-07-20T19:00:00+02:00;2026-07-21T16:00:00+02:00_2026-07-21T19:00:00+02:00;2026-07-22T16:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T16:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T16:00:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00



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