Bouge l’été dans le 9ᵉ arrondissement lundi 15 juin 2026.

Notre caravane de jeux en plein air s’arrête chaque jour dans un lieu différent et vous invite à prendre le temps de vous amuser sur ces installations géantes !

Retrouvez les dates et lieux ci-dessous :

Square Montholon (M7 Cadet, Poissonnière)

Lundi 15 juin 2026 de 16h à 19h

Lundi 22 juin 2026 de 16h à 19h

Square d’Estienne d’Orves (M12 Trinité – d’Estienne d’Orves)

Mardi 16 juin 2026 de 16h à 19h

Mardi 23 juin 2026 de 16h à 19h

Square d’Anvers (M2 Anvers)

Mercredi 17 juin 2026 de 16h à 19h

Mercredi 24 juin 2026 de 16h à 19h

Rue Chaptal (M2 Blanche)

Jeudi 18 juin 2026 de 16h à 19h

Jeudi 25 juin 2026 de 16h à 19h

Place Adolphe Max (M2 Place de Clichy)

Vendredi 19 juin 2026 de 16h à 19h

Vendredi 26 juin 2026 de 16h à 19h

Gratuit et ouvert à tou·tes !

Des animations proposées par la Fédération de la Ligue de l’enseignement avec le soutien de la Ville de Paris et de la Mairie du 9ᵉ arrondissement.

Bouge l’été revient dans le 9ᵉ arrondissement !

Du lundi 15 juin 2026 au vendredi 26 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T16:00:00+02:00_2026-06-15T19:00:00+02:00;2026-06-16T16:00:00+02:00_2026-06-16T19:00:00+02:00;2026-06-17T16:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T16:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T16:00:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00;2026-06-22T16:00:00+02:00_2026-06-22T19:00:00+02:00;2026-06-23T16:00:00+02:00_2026-06-23T19:00:00+02:00;2026-06-24T16:00:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00;2026-06-25T16:00:00+02:00_2026-06-25T19:00:00+02:00;2026-06-26T16:00:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00



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