Bouge ta ferme rando gourmande Kernino Pluméliau-Bieuzy

Kernino Ferme de Kernino Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 16:00:00

2025-10-05

Découvrez l’agriculture biologique et locale à travers un parcours ponctué de pauses gourmandes ! Traversée du village pittoresque de Saint-Nicolas-de-Eaux, passage sur les rives du Blavet, vue sur la chapelles Saint-Gildas et visite de la Balade du Père Nicolas.

2 boucles au choix

6 km circuit familial (2 pauses gourmandes) ou 11 km circuit sportif (3 pauses gourmandes)

Départ entre 9h et 10h30, rendez-vous à la ferme de Kernino

Durée approximative entre 2 et 3 h, incluant les visites et pauses gourmandes (PMR et poussettes possibles sur le parcours, mais attention il y a du dénivelé).

Au menu des pauses gourmandes 100% bio et locales pains, brioches, beurre fermier, confitures, crêpes, jus de pomme, soupe, rillettes, fromages de chèvres et de vache…

Après la rando

– 11h30-13h visites de la ferme de Kernino

– 13h-14h concert de percussions et tombola

– 14h-16h visites de la ferme de Kernino

– Buvette tout l’après-midi sur la ferme

_____________

Tarifs et inscriptions / réservation conseillée

Circuit 6 km 12€, enfant de 4 à 12 ans 8€ / tarif dégressif à partir du 2ème enfant 4€

Circuit 11 km 14€, enfant de 4 à 12 ans 9€ / / tarif dégressif à partir du 2ème enfant 5€

Entrée libre de 11h30 à 15h .

Kernino Ferme de Kernino Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 88 34

