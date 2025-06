Bouge ta pomme Fin de saison – au tiers-lieux en bigorre Bagnères-de-Bigorre 18 juin 2025 10:30

Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 10:30:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

L’association Bouge ta Pomme vous propose deux spectacles ; 10h30 Comptin’à bulles (spectacle musical)

17h Accueil en percussion avec les élèves de Damien

17h30 Les Drôles d’Oiseaux (chorale Chants du monde)

Spectacle de marionnettes sur table écrit et réalisé par Fanny Defoort.

Accessible au très jeune public (dès 6 mois).

Tarif 3€ (+2€ d’adhésion). Réservation obligatoire jauge limitée !

Réservations: 07 67 02 41 88 bougetapomme65@gmail.com .

au tiers-lieux en bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 67 02 41 88 bougetapomme65@gmail.com

English :

The Bouge ta Pomme association offers two shows: 10:30 a.m. Comptin’à bulles (musical show)

5pm: Welcome percussion with Damien’s students

5:30pm Les Drôles d’Oiseaux (choir world songs)

German :

Der Verein Bouge ta Pomme bietet Ihnen zwei Aufführungen an; 10.30 Uhr Comptin’à bulles (musikalische Aufführung)

17 Uhr: Empfang in Perkussion mit den Schülern von Damien

17.30 Uhr Les Drôles d’Oiseaux (Chor Lieder aus aller Welt)

Italiano :

L’associazione Bouge ta Pomme proporrà due spettacoli: ore 10.30 Comptin’à bulles (spettacolo musicale)

ore 17.00: accoglienza delle percussioni con gli allievi di Damien

17.30 Les Drôles d’Oiseaux (coro canti del mondo)

Espanol :

La asociación Bouge ta Pomme organiza dos espectáculos: 10h30 Comptin’à bulles (espectáculo musical)

17.00 h: Bienvenida a la percusión con los alumnos de Damien

17.30 h Les Drôles d’Oiseaux (coro canciones del mundo)

L’événement Bouge ta pomme Fin de saison Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-06-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65