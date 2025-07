BOUGE TA VILLE INITIATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE Saint-André-de-Sangonis

BOUGE TA VILLE INITIATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE Saint-André-de-Sangonis mercredi 30 juillet 2025.

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Dane le cadre de bouge ta ville, retrouvez un Atelier Sécurité Routière à Vélo

Viens apprendre à rouler en toute sécurité !

Avec la participation d’un agent de la police municipale, cet atelier te permettra de connaître les bons gestes, les règles essentielles et de gagner en confiance à vélo, que tu sois débutant ou déjà à l’aise sur deux roues.

Parcours, conseils pratiques et échanges au programme !

Atelier ouvert à tous entre 6 à 12 ans. .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41

English :

As part of bouge ta ville, you’ll be able to take part in a Road Safety Bicycle Workshop

Come and learn how to ride safely!

With the help of a local police officer, this workshop will help you learn the right gestures, the essential rules and gain confidence on your bike, whether you’re a beginner or already at ease on two wheels.

German :

Dane le cadre de bouge ta ville, retrouvez un Atelier Sécurité Routière à Vélo

Komm und lerne, sicher zu fahren!

In diesem Workshop, der von einem Beamten der Stadtpolizei geleitet wird, lernst du, wie du dich richtig verhältst, welche Regeln wichtig sind und wie du dein Selbstvertrauen auf dem Fahrrad steigern kannst, egal ob du Anfänger bist oder bereits sicher auf zwei Rädern fährst.

Italiano :

Nell’ambito di bouge ta ville, si terrà un workshop sulla sicurezza stradale in bicicletta

Venite a scoprire come pedalare in sicurezza!

Con l’aiuto di un membro della polizia municipale, questo workshop vi insegnerà i gesti giusti, le regole essenziali e come prendere confidenza con la bicicletta, sia che siate principianti o già a vostro agio sulle due ruote.

Espanol :

Como parte de bouge ta ville, hay un Taller de Seguridad Vial en bicicleta

Ven y aprende a circular con seguridad

Con la ayuda de un miembro de la policía local, este taller le enseñará los gestos correctos, las normas esenciales y cómo ganar confianza sobre su bicicleta, tanto si es principiante como si ya se siente cómodo sobre dos ruedas.

