BOUGE TA VILLE OPÉRATION RENTRÉE PROPRE Saint-André-de-Sangonis

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

2025-08-27

À l’approche de la rentrée scolaire, un petit coup de propre ne fait jamais de mal !

Mozaika organise une opération citoyenne de nettoyage autour des établissements scolaires, organisée avec le Conseil des Jeunes Citoyens.

Parents, enfants, habitants… mobilisons-nous ensemble pour des écoles plus propres et accueillantes !

Un moment convivial, utile et engagé, pour embellir notre cadre de vie avant la reprise.

Informations importantes:

Pensez à venir en tenue confortable et si possible avec des gants ou sacs réutilisables.

Ouvert à tous. .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41

English :

With the start of the new school year just around the corner, a little clean-up never hurts!

Mozaika is organizing a clean-up operation around schools, in conjunction with the Conseil des Jeunes Citoyens.

Parents, children, residents? let’s get together to make our schools cleaner and more welcoming!

German :

Wenn der Schulanfang naht, kann ein bisschen Saubermachen nie schaden!

Mozaika organisiert eine Säuberungsaktion rund um die Schulen, die gemeinsam mit dem Rat der jungen Bürger (Conseil des Jeunes Citoyens) durchgeführt wird.

Eltern, Kinder, Einwohner… setzen wir uns gemeinsam für saubere und einladende Schulen ein!

Italiano :

Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico, un po’ di ordine non fa mai male!

Mozaika sta organizzando un’operazione di pulizia pubblica intorno alle scuole, in collaborazione con il Consiglio dei Giovani Cittadini.

Genitori, bambini, residenti, lavoriamo insieme per rendere le nostre scuole più pulite e accoglienti!

Espanol :

A medida que se acerca el comienzo del nuevo curso escolar, ¡un poco de orden nunca viene mal!

Mozaika está organizando una operación de limpieza pública en los alrededores de los centros escolares, en colaboración con el Consejo de Jóvenes Ciudadanos.

Padres, hijos, vecinos… ¡trabajemos juntos para que nuestros colegios estén más limpios y sean más acogedores!

