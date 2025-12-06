Bouge tes pattes pour le téléthon Paray-le-Monial

Bouge tes pattes pour le téléthon

Place de l’Europe Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

L’Association Les Amis des Chiens Parodiens, organise une marche au Profit du Téléthon. .

Place de l’Europe Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 53 55 02 mie71600@hotmail.fr

