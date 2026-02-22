Bouge ton coeur avec la CPTS des portes du Haut-Doubs Salle des fêtes et Halle sportives des premiers sapins Les Premiers Sapins

Bouge ton coeur avec la CPTS des portes du Haut-Doubs

En partenariat avec la commune des premiers sapins et les associations locales, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) des portes du Haut-Doubs organise le samedi 18 avril 2026 de 14h00 à 18h00, l’événement Bouge ton cœur en collaboration avec la fédération de cardiologie française et de l’association Autour des Williams .

Il s’agit de la 51ème édition des parcours du cœur.

La salle des fêtes de Nods est le point de départ des 2 marches

• 1 parcours accessible en poussette et fauteuil roulant de 3/4 km avec un Quiz

• 1 parcours plus sportif dans les bois ou chemins ruraux de 6/7 km.

Les risques cardio-vasculaires sont la première cause de décès en France. Les professionnels de santé de la CPTS seront présents pour accompagner, discuter, échanger sur les risques cardiovasculaires en prenant les mesures des constantes physiques comme la tension, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, la glycémie, le taux de monoxyde de carbone pour les fumeurs. Les patients pourront réaliser les marches ou les activités physiques proposées avec leurs soignants avec Bouge avec ton soignant . Les Masseur-kinésithérapeutes proposeront des jeux ludiques, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) et le réseau sport santé un cardio-test et la FéMaSCo et la CPAM des stands sur l’alimentation équilibré avec des vélos smoothies et des diététiciennes (prévention sur l’obésité et la nutrition). Ambiance familiale et bonne humeur. .

Salle des fêtes et Halle sportives des premiers sapins Rue de la Scierie Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 01 64 41 contact@cpts-phd.fr

