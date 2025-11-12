Bouge ton corps#4 SALLE DIFFUSION – MAISON DES HAUBANS Nantes
Bouge ton corps#4 SALLE DIFFUSION – MAISON DES HAUBANS Nantes mercredi 12 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-12 09:30 – 11:45
Gratuit : oui Gratuit Adhésion à l’ACCOORD demandéeInscriptions obligatoires pour les professionnel·le·s de la petite enfance. Accès libre aux familles En famille, Jeune Public – Age maximum : 3
Temps fort dédié aux 0-3 ans autour de la motricité
SALLE DIFFUSION – MAISON DES HAUBANS Nantes 44000
0763529403