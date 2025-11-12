Bouge ton corps#4 SALLE DIFFUSION – MAISON DES HAUBANS Nantes

Bouge ton corps#4 SALLE DIFFUSION – MAISON DES HAUBANS Nantes mercredi 12 novembre 2025.

Bouge ton corps#4 12 – 14 novembre SALLE DIFFUSION – MAISON DES HAUBANS Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T09:30:00+01:00 – 2025-11-12T11:45:00+01:00

Fin : 2025-11-14T09:30:00+01:00 – 2025-11-14T11:45:00+01:00

Temps fort dédié aux 0-3 ans autour de la motricité

SALLE DIFFUSION – MAISON DES HAUBANS 1BIS BOULEVARD DE BERLIN, 44000 NANTES Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ludo.malakoff@accoord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0763529403 »}]

Espace de motricité itinérant Centre Sud Nantes Motricité petite enfance