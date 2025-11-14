Bouge ton couple

La Ferme de Madelonnet Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

par couple 25€ le vendredi 25€ le samedi, 10€ le dimanche comprenant (dîner/goûter et supports de formation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-14

Dans le cadre de Bouge Ton Couple , 3 moments particuliers pour les couples du plateau autour de 3 thématiques différentes.

.

La Ferme de Madelonnet Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 62 69

English :

As part of Bouge Ton Couple , 3 special moments for the couples on the set around 3 different themes.

German :

Im Rahmen von Bouge Ton Couple gibt es drei besondere Momente für die Paare am Set zu drei verschiedenen Themen.

Italiano :

Nell’ambito di Bouge Ton Couple , 3 momenti speciali per le coppie sul palco intorno a 3 temi diversi.

Espanol :

Como parte de Bouge Ton Couple , 3 momentos especiales para las parejas en el escenario en torno a 3 temas diferentes.

L’événement Bouge ton couple Saint-Jeures a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon