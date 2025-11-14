Bouge ton couple Saint-Jeures
Bouge ton couple Saint-Jeures vendredi 14 novembre 2025.
Bouge ton couple
La Ferme de Madelonnet Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
par couple 25€ le vendredi 25€ le samedi, 10€ le dimanche comprenant (dîner/goûter et supports de formation
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16
2025-11-14
Dans le cadre de Bouge Ton Couple , 3 moments particuliers pour les couples du plateau autour de 3 thématiques différentes.
La Ferme de Madelonnet Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 62 69
English :
As part of Bouge Ton Couple , 3 special moments for the couples on the set around 3 different themes.
German :
Im Rahmen von Bouge Ton Couple gibt es drei besondere Momente für die Paare am Set zu drei verschiedenen Themen.
Italiano :
Nell’ambito di Bouge Ton Couple , 3 momenti speciali per le coppie sul palco intorno a 3 temi diversi.
Espanol :
Como parte de Bouge Ton Couple , 3 momentos especiales para las parejas en el escenario en torno a 3 temas diferentes.
L’événement Bouge ton couple Saint-Jeures a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon