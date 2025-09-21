Bouge ton Luc 2 Salle du Parc Luc-sur-Mer

Bouge ton Luc 2 Salle du Parc Luc-sur-Mer dimanche 21 septembre 2025.

Salle du Parc 45 Rue de la Mer Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

2025-09-21

Bouge ton Luc revient pour une deuxième édition pleine de bonne humeur et de coups de pédale pour une balade citadine ! Pas de chrono, pas de classement, pas de compétition juste votre vélo et le plaisir de rouler ensemble dans un esprit de convivialité et de rencontre. Au fil d’un parcours ponctué d’étapes surprises, vous explorerez Luc sous un nouveau jour, entre découvertes inattendues et moments partagés. La journée se clôturera par un pique-nique suivi d’animations festives pour petits et grands ! Les inscriptions débutent le 8 septembre en mairie. .

Salle du Parc 45 Rue de la Mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 71 35

English : Bouge ton Luc 2

Along a route punctuated by surprise stops, you and your bike explore Luc in a new light, between unexpected discoveries and shared moments. Registration required

German : Bouge ton Luc 2

Auf einem Rundgang mit Überraschungsetappen erkunden Sie mit Ihrem Fahrrad Luc in einem neuen Licht, zwischen unerwarteten Entdeckungen und gemeinsamen Momenten. Auf Anmeldung

Italiano :

Lungo un percorso costellato di soste a sorpresa, voi e la vostra bicicletta esplorerete Luc sotto una nuova luce, con scoperte inaspettate e momenti condivisi. Registrazione obbligatoria

Espanol :

A lo largo de una ruta salpicada de paradas sorpresa, usted y su bicicleta explorarán Luc bajo una nueva luz, con descubrimientos inesperados y momentos compartidos. Inscripción obligatoria

