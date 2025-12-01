Bouge ton Noël Rue du Stade Le Drennec
Bouge ton Noël Rue du Stade Le Drennec samedi 13 décembre 2025.
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
Organisé par Bouge ton bourg.
Au programme
– tour de calèche
– distribution de bonbons et photos avec le Père Noël
– petit marché de Noël avec des commerçants
– exposition de tracteurs illuminés
Sur place buvette et espace restauration (vin chaud, chocolat chaud, crêpes, barbe à papa) .
