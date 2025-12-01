Bouge ton Noël Rue du Stade Le Drennec

Bouge ton Noël

Rue du Stade Espace des Châtaigniers Le Drennec Finistère

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

Organisé par Bouge ton bourg.

Au programme

– tour de calèche

– distribution de bonbons et photos avec le Père Noël

– petit marché de Noël avec des commerçants

– exposition de tracteurs illuminés

Sur place buvette et espace restauration (vin chaud, chocolat chaud, crêpes, barbe à papa) .

Rue du Stade Espace des Châtaigniers Le Drennec 29860 Finistère Bretagne

