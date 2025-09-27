Bougeons ensemble contre la mucoviscidose Saint-Onen-la-Chapelle

Bougeons ensemble contre la mucoviscidose Saint-Onen-la-Chapelle samedi 27 septembre 2025.

Bougeons ensemble contre la mucoviscidose

Rue de l’Étang Saint-Onen-la-Chapelle Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Participez à un événement sportif au profit de la lutte contre la mucoviscidose !

En partenariat avec l’association Grégory Lemarchal, le comité des fêtes de Saint Onen la Chapelle donne rendez-vous samedi 27 septembre, à la salle polyvalente, pour une après-midi sportive et solidaire.

Au programme

– 2 courses à pied nature sans classement

• 5 km 5 € (à partir de 15 ans)

• 10 km 8 € (à partir de 15 ans)

Accord parental obligatoire pour les mineurs.

– Une randonnée pédestre de 7 km

• 7 km 5 € / Gratuit pour les –12 ans

Horaires

• Départ course à pied 14h

• Départ rando entre 14h et 15h

• Inscription sur place

• Ravitaillement à l’arrivée

Ensemble, avançons pour vaincre la mucoviscidose ! .

Rue de l’Étang Saint-Onen-la-Chapelle 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 67 32 37

