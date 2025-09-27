Bougeons ensemble contre la mucoviscidose Saint-Onen-la-Chapelle
Tarif :
Participez à un événement sportif au profit de la lutte contre la mucoviscidose !
En partenariat avec l’association Grégory Lemarchal, le comité des fêtes de Saint Onen la Chapelle donne rendez-vous samedi 27 septembre, à la salle polyvalente, pour une après-midi sportive et solidaire.
Au programme
– 2 courses à pied nature sans classement
• 5 km 5 € (à partir de 15 ans)
• 10 km 8 € (à partir de 15 ans)
Accord parental obligatoire pour les mineurs.
– Une randonnée pédestre de 7 km
• 7 km 5 € / Gratuit pour les –12 ans
Horaires
• Départ course à pied 14h
• Départ rando entre 14h et 15h
• Inscription sur place
• Ravitaillement à l’arrivée
Ensemble, avançons pour vaincre la mucoviscidose ! .
Rue de l’Étang Saint-Onen-la-Chapelle 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 67 32 37
