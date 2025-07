Bougeons ensemble Saint-Rémy

Bougeons ensemble Saint-Rémy mercredi 23 juillet 2025.

Bougeons ensemble

10 place de la mairie Saint-Rémy Calvados

Début : 2025-07-23 10:00:00

fin : 2025-07-23 12:00:00

2025-07-23

Bougeons ensemble: Atelier de motricité intergénérationnel (jeu, musique et relaxation)

Inscription recommandée (1 semaine avant)

Bougeons ensemble: Atelier de motricité intergénérationnel (jeu, musique et relaxation)

Inscription recommandée (1 semaine avant) .

10 place de la mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75

English : Bougeons ensemble

Let’s move together: Intergenerational motor skills workshop (games, music and relaxation)

Registration recommended (1 week in advance)

German : Bougeons ensemble

Gemeinsam bewegen: Generationsübergreifender Motorik-Workshop (Spiel, Musik und Entspannung)

Anmeldung empfohlen (1 Woche vorher)

Italiano :

Muoviamoci insieme: laboratorio intergenerazionale di abilità motorie (giochi, musica e rilassamento)

Si consiglia l’iscrizione (1 settimana prima)

Espanol :

Movámonos juntos: Taller intergeneracional de motricidad (juegos, música y relajación)

Inscripción recomendada (1 semana de antelación)

