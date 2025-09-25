Bougeons pour Septembre en Or Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe

Bougeons pour Septembre en Or

Complexe sportif Gaby Vallot 10 rue Julien Jaunais La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-09-25 10:00:00

fin : 2025-09-25 11:30:00

2025-09-25

La Ville de La Turballe se mobilise pour aider les enfants malades pour faire avancer la recherche en organisant « Bougeons pour Septembre en Or ».

La crèche et le Relaus Petite Enfance s’associent pour une matinée de motricité au complexe sportif.

Tous les enfants de 12 mois à 3 ans sont invités avec leur famille ou assistant/e maternel/le à participer.

L’association Leucémie Espoir Atlantique Famille (LEAF), propose jusqu’au 30 septembre une collecte chez les commerçants de La Turballe, pour accompagner les enfants atteints d’un cancer

https://leucemie-leaf.fr/ .

Complexe sportif Gaby Vallot 10 rue Julien Jaunais La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

