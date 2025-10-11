Bouger à Chamberet marche pour Octobre Rose Chamberet

Mairie Chamberet Corrèze

A l’occasion d’Octobre Rose, Bouger à Chamberet vous propose une Marche pour tous.

Rendez-vous place de la Mairie à 14h00 pour un parcours de 8km, accessible à tous, allure libre.

Participation 3€, reversée à la ligue contre le cancer.

Un goûter vous sera offert à l’issue de la marche. .

Mairie Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 50 02 10

