Bouger à Chamberet marche pour Octobre Rose Chamberet samedi 11 octobre 2025.
Mairie Chamberet Corrèze
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
A l’occasion d’Octobre Rose, Bouger à Chamberet vous propose une Marche pour tous.
Rendez-vous place de la Mairie à 14h00 pour un parcours de 8km, accessible à tous, allure libre.
Participation 3€, reversée à la ligue contre le cancer.
Un goûter vous sera offert à l’issue de la marche. .
Mairie Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 50 02 10
