Bouger avec un Rhumatisme Inflammatoire Chronique oui, c’est possible Sorges et Ligueux en Périgord

Halle aux truffes Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Corinne Durand, atteinte d’une spondylarthrite viendra nous en parler après un périple de 33 jours et 1760 kilomètres parcourus à vélo avec sa chienne.

Renseignements et inscriptions auprès de Bernard au 06 15 74 78 41 .

Halle aux truffes Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 74 78 41

