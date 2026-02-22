Bouger avec un Rhumatisme Inflammatoire Chronique oui, c’est possible Sorges et Ligueux en Périgord
Halle aux truffes Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Bouger avec un Rhumatisme Inflammatoire Chronique oui, c’est possible.
Corinne Durand, atteinte d’une spondylarthrite viendra nous en parler après un périple de 33 jours et 1760 kilomètres parcourus à vélo avec sa chienne.
Renseignements et inscriptions auprès de Bernard au 06 15 74 78 41 .
Halle aux truffes Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 74 78 41
