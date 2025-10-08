Bouger et stimuler son esprit : atelier kung-fu et yoga pour les séniors L’Union nationale des retraités et des personnes âgées (UNRPA) Paris

Dans une démarche de bien-être global, l’UNRPA invite les séniors à participer à un atelier original combinant des mouvements doux inspirés du kung-fu et des exercices de stimulation cognitive.

Accessible à toutes et tous, cette activité vise à favoriser la mobilité, la coordination et la mémoire, tout en créant un moment de partage et de détente.

Pensé comme un atelier ludique, il permet aux participantes et participants de prendre soin de leur santé physique et mentale dans un cadre bienveillant et stimulant.

L’Union nationale des retraités et des personnes âgées (UNRPA) propose un atelier ludique à destination des séniors, mêlant mouvements simples inspirés du kung-fu et exercices cognitifs. Une activité complète pour entretenir à la fois le corps et l’esprit dans une ambiance conviviale.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h00 à 16h45

gratuit

Entrée libre

Atelier ouvert à tous dans la limite des places disponibles.

Inscription conseillée, par email contact@unrpa-paris.fr ou au 01.42.23.43.95

Public adultes. A partir de 55 ans.

L’Union nationale des retraités et des personnes âgées (UNRPA) 14 rue Tlemcen 75020 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris