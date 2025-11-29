Bouger pour sa santé Le bourg Nanton

Bouger pour sa santé

2026-01-06

2026-03-03

Dates: 2026-01-06 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-24 2026-03-03

L’atelier vise à vous faire (re)découvrir l’activité physique et à vous permettre de rencontrer les structures locales. Les objectifs spécifiques sont de

-Prendre conscience de l’importance de pratiquer régulièrement une activité physique adaptée.

-Essayer plusieurs activités variées.

-Venir rencontrer certaines structures locales pour faire perdurer votre activité au-delà de l’atelier.

-Rencontrer des personnes de votre région pour partager des moments conviviaux.

Public À partir de 60 ans

7 séances de 1h30 à 2h

L’inscription est gratuite. Pour vous inscrire, contactez Claire Flechon par téléphone au 07 89 56 83 59 ou par email à claire.flechon@bcf.mutualite.fr .

