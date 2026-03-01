Bouger se ressourcer (adapté) Paisy-Cosdon

Bouger se ressourcer (adapté)

2 Rue de Courmononcle Paisy-Cosdon Aube

Début : 2026-03-31 09:30:00

fin : 2026-03-31 16:30:00

2026-03-31

Mardi 31 mars PAISY-COSDON Bouger se ressourcer (adapté). De 9h30 à 16h30 au gîte de la Mélinothe, 2 Rue de Courmononcle.

Journée d’accueil avec activité physique adaptée le matin et atelier de mieux-être l’après-midi.

Pour vous inscrire à une journée ou un atelier demandez à la coordinatrice de parcours ou accueillante du jour qui pourra vous renseigner. Pour rappel, les coordinatrices sont joignables du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Merci de les contacter sur ces créneaux horaires. Sinon contactez l’association par téléphone ou SMS au: +33 (0)7 86 40 77 97 ou par mail: association@lespetitesherbes.fr .

2 Rue de Courmononcle Paisy-Cosdon 10160 Aube Grand Est +33 7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr

