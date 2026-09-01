« Bougez mieux, vivez mieux » – Atelier Feldenkrais MJC des Blanchettes Mâcon
mardi 22 septembre 2026 · MJC des Blanchettes · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
« Bougez mieux, vivez mieux » – Atelier Feldenkrais
MJC des Blanchettes Chemin des Moulins Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 380 – 380 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2027-06-30
Date(s) :
2026-09-22
Accorder son corps tout en douceur à votre possible du moment.
Le Feldenkrais est une méthode d’apprentissage par le mouvement, qui invite à affiner la conscience de soi pour retrouver plus d’aisance, de liberté et de vitalité dans tout ce que l’on fait.
À travers des mouvements doux et précis, vous explorez de nouvelles façons de bouger, de penser et d’être.
Se connecter plutôt que corriger.
Ressentir plutôt que forcer.
Cours hebdomadaires le mardi. .
MJC des Blanchettes Chemin des Moulins Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 46 12 60 cassandre.jackson@yahoo.fr
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English : « Bougez mieux, vivez mieux » – Atelier Feldenkrais
L’événement « Bougez mieux, vivez mieux » – Atelier Feldenkrais Mâcon a été mis à jour le 2026-09-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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