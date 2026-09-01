« Bougez mieux, vivez mieux » – Atelier Feldenkrais MJC des Blanchettes Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

« Bougez mieux, vivez mieux » – Atelier Feldenkrais

MJC des Blanchettes Chemin des Moulins Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 380 – 380 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2027-06-30

Date(s) :

2026-09-22

Accorder son corps tout en douceur à votre possible du moment.

Le Feldenkrais est une méthode d’apprentissage par le mouvement, qui invite à affiner la conscience de soi pour retrouver plus d’aisance, de liberté et de vitalité dans tout ce que l’on fait.

À travers des mouvements doux et précis, vous explorez de nouvelles façons de bouger, de penser et d’être.

Se connecter plutôt que corriger.

Ressentir plutôt que forcer.

Cours hebdomadaires le mardi. .

MJC des Blanchettes Chemin des Moulins Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 46 12 60 cassandre.jackson@yahoo.fr

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English : « Bougez mieux, vivez mieux » – Atelier Feldenkrais

L’événement « Bougez mieux, vivez mieux » – Atelier Feldenkrais Mâcon a été mis à jour le 2026-09-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II