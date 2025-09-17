Bougez pour Alzheimer ! Saint-Lô
Bougez pour Alzheimer ! Saint-Lô mercredi 17 septembre 2025.
Bougez pour Alzheimer !
715 Rue Dunant Saint-Lô Manche
Début : 2025-09-17
Rendez-vous le 17 septembre au parc Ecureuil de l’hôpital mémorial de Saint-Lô !
Défi dépasser les 1000 kms !
Sur inscription au 02 33 06 32 86 Gratuit .
English : Bougez pour Alzheimer !
