Bougez pour Alzheimer ! Saint-Lô mercredi 17 septembre 2025.

715 Rue Dunant Saint-Lô Manche

Tarif : Gratuit

Rendez-vous le 17 septembre au parc Ecureuil de l’hôpital mémorial de Saint-Lô !

Défi dépasser les 1000 kms !

Sur inscription au 02 33 06 32 86 Gratuit   .

