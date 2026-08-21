Bougez vos JEP !, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Pont-Aven · Pont-Aven
Informations pratiques
Bougez vos JEP ! Samedi 19 septembre, 09h30 Musée de Pont-Aven Finistère
Pour débutant.e.s. / Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Dansez, respirez, réveillez le corps en mouvement… en écho aux œuvres présentées dans l’exposition de sculptures, des initiations sportives en douceur et hautes en couleur.
– 9h30 : Yoga – durée : 1h30. Avec Vanessa Sustrac, professeure de yoga. Tenue confortable et tapis à apporter.
– 13h30 : Valse – durée : 45 minutes. Avec So’Dance (Quimper). Danse à deux, venez accompagné.e ! .
– 15h : West Coast Swing – durée : 45 minutes. Avec So’Dance (Quimper). Accessible seul.e ou accompagné.e.
– 16h30 : Zumba – durée : 45 minutes. Avec So’Dance (Quimper). Tenue confortable et baskets conseillés.
Musée de Pont-Aven 1 Place Julia, 29930 Pont-Aven, France Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 0298061443 https://www.museepontaven.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museepontaven.fr/catalogue_activites »}] Quelques 200 peintures et œuvres sur papier immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre “École de Pont-Aven”. Les aplats de couleurs pures et les cernes délimitent les formes simplifiées dans les compositions. Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXe siècle.
Dansez, respirez, réveillez le corps en mouvement… en écho aux œuvres présentées dans l’exposition de sculptures.
© Musée de Pont-Aven
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