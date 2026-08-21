Bougez vos JEP !, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven

Informations pratiques

Bougez vos JEP ! Samedi 19 septembre, 09h30 Musée de Pont-Aven Finistère

Pour débutant.e.s. / Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Dansez, respirez, réveillez le corps en mouvement… en écho aux œuvres présentées dans l’exposition de sculptures, des initiations sportives en douceur et hautes en couleur.

– 9h30 : Yoga – durée : 1h30. Avec Vanessa Sustrac, professeure de yoga. Tenue confortable et tapis à apporter.

– 13h30 : Valse – durée : 45 minutes. Avec So’Dance (Quimper). Danse à deux, venez accompagné.e ! .

– 15h : West Coast Swing – durée : 45 minutes. Avec So’Dance (Quimper). Accessible seul.e ou accompagné.e.

– 16h30 : Zumba – durée : 45 minutes. Avec So’Dance (Quimper). Tenue confortable et baskets conseillés.

Musée de Pont-Aven 1 Place Julia, 29930 Pont-Aven, France Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 0298061443 https://www.museepontaven.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museepontaven.fr/catalogue_activites »}] Quelques 200 peintures et œuvres sur papier immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre “École de Pont-Aven”. Les aplats de couleurs pures et les cernes délimitent les formes simplifiées dans les compositions. Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXe siècle.

Dansez, respirez, réveillez le corps en mouvement… en écho aux œuvres présentées dans l’exposition de sculptures.

© Musée de Pont-Aven