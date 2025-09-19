Bougie DIY La Fabrique à Moments Poligny

Un atelier bougie à la savonnerie de Poligny.

Sur réservation.

Que vous soyez débutant ou expert, ces ateliers sont une occasion unique d’apprendre, de créer et de vous détendre dans une ambiance chaleureuse et inspirante. Repartez fièrement avec vos réalisations, les recettes détaillées et un savoir-faire précieux !

Vivez une expérience pleine de rires, de découvertes et de partage un véritable souffle de créativité à ne pas manquer ! .

La Fabrique à Moments 30 Rue Pasteur Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 64 51 00 lafabriqueamoments@outlook.com

