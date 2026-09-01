Bouglon en fête Bouglon
vendredi 25 septembre 2026 · Bouglon
Informations pratiques
Bouglon
Bouglon en fête
Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Loto, belote, pétanque, sardinade, feu d’artifice, vide grenier, thé dansant.
Vendredi 21h : loto à la salle des fêtes. Bon d’achat de 200€ et nombreux lots.
21h : belote à la salle Marie DUPIOL.
Samedi 14h30 : pétanque
20h : soirée sardinade ou saucisses. Menu : sardines, accompagnement, fromage, tarte poire chocolat, café et vin compris
Animé par Anthony FRANCISCO
23h : feu d’artifice
Dimanche de 7h à 18h : vide grenier. Organisé par MAM Harmonie. Café offert à tous les exposants.
Restauration et buvette.
15h : thé dansant avec goûter. Animé par l’orchestre musette J-C FRANÇOIS. .
Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 45 05 86
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English : Bouglon en fête
Lotto, belote, pétanque, sardine barbecue, fireworks, yard sale, dance party.
L’événement Bouglon en fête Bouglon a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne