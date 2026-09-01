Informations pratiques

Bouglon

Bouglon en fête

Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Loto, belote, pétanque, sardinade, feu d’artifice, vide grenier, thé dansant.

Vendredi 21h : loto à la salle des fêtes. Bon d’achat de 200€ et nombreux lots.

21h : belote à la salle Marie DUPIOL.

Samedi 14h30 : pétanque

20h : soirée sardinade ou saucisses. Menu : sardines, accompagnement, fromage, tarte poire chocolat, café et vin compris

Animé par Anthony FRANCISCO

23h : feu d’artifice

Dimanche de 7h à 18h : vide grenier. Organisé par MAM Harmonie. Café offert à tous les exposants.

Restauration et buvette.

15h : thé dansant avec goûter. Animé par l’orchestre musette J-C FRANÇOIS. .

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 45 05 86

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English : Bouglon en fête

Lotto, belote, pétanque, sardine barbecue, fireworks, yard sale, dance party.

L’événement Bouglon en fête Bouglon a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne