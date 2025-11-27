BOUGONBOUGON ZAZOU Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 22:00 – 23:50

Gratuit : oui Tout public

Bercés trop près du mur du son, ces deux musiciens grincheux issus de la scène indie Nantaise et du collectif du Terrier (OHM / La Loma / Modern Honk / Queen Willow) mélangent guitare et machines dans un ronflement furieux qui martèle les corps jusqu’à la frénésie.Inspirés par le post-punk, le kraut rock et la techno, le duo s’efforce de façonner une musique techno et noise sans ordinateur, dans sa forme la plus vivante possible.InstaVidéo

