Bouh ! Au pays des peurs et de l’étrange par la Cie M’O Honfleur
Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados
Début : 2025-10-18 15:00:00
Ce spectacle créé à base de contes traditionnels d’Europe a pour cadre La sœur qui cherche ses frères , d’après la version des frères Grimm Les sept corbeaux . Les deux artistes content, chantent, jouent de la musique, bricolent des sons et manipulent la lumière en direct. Elles investissent ces histoires dans leur langue d’origine, parfois brute, parfois ampoulée ; les actualisent en leur tordant le cou, les caressent souvent à rebrousse poil avec des chansons françaises et des devinettes qui viennent se mêler à l’affaire.
À partir de 10 ans.
Gratuit sur inscription .
