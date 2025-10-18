Bouillon d’oseille ! La Bande à Philo Salle des fêtes de Penvénan Penvénan

Salle des fêtes de Penvénan 13 Rue de Tréguier Penvénan Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18 22:45:00

2025-10-18

Un héritage qui tombe du ciel, un hold-up dans la banque du bourg, le tout en pleine canicule et sous l’œil affuté des Citoyens Guetteurs, voici les ingrédients de la nouvelle comédie de La Bande à Philo, où les nerfs de Philomène et de ses comparses sont mis à rude épreuve… Et les réfugiés climatiques, il faudrait aussi y penser…

Ce nouveau spectacle comique, promet un cocktail de loufoqueries et de gags pimentés de nombreux jeux de mots et de photos décalées, made in Kérosène !

Durée 2h15

Organisé par l’APEL de l’école du Sacré-Cœur. Billets en vente auprès des parents d’élèves, au Mr Bricolage et au Bar Le Baratin à Penvénan, par téléphone ou sur le site Helloasso. .

Salle des fêtes de Penvénan 13 Rue de Tréguier Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 36 64 88

