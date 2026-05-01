Boujan-sur-Libron

BOUJ’AN COURANT 2026

Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Bouj’an Courant est de retour en 2026 ! Que vous soyez coureur passionné, amateur de jogging ou simplement motivé par l’ambiance conviviale, venez partager ce grand moment sportif en famille ou entre amis !

Bouj’an Courant est de retour en 2026 ! Cette manifestation sportive, devenue un temps fort local, met à l’honneur le plaisir de courir dans une ambiance dynamique, conviviale et chaleureuse.

Que vous soyez coureur passionné, compétiteur en quête de performance, amateur de jogging ou simplement motivé par l’envie de relever un défi personnel, venez partager ce grand moment sportif en famille ou entre amis !

Au programme

– Les courses enfants à partir de 3 ans

– Le 5 km à partir de 14 ans

– Le 10 km à partir de 16 ans

Au-delà de la course, Bouj’an Courant est un véritable moment de rassemblement placé sous le signe du dépassement de soi, du partage et de la convivialité.

Déguisements conseillés pour encore plus de fun, et paella offerte aux participants !

Nous vous attendons nombreux sur la ligne de départ ! .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40

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English : BOUJ’AN COURANT 2026

Bouj’an Courant is back in 2026! Whether you’re a keen runner, a jogging enthusiast or simply motivated by the friendly atmosphere, come and share this great sporting moment with family and friends!

L’événement BOUJ’AN COURANT 2026 Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34