BOULANGER D’UN JOUR VIENS FABRIQUER TON PAIN Saint-Mars-de-Coutais

BOULANGER D’UN JOUR VIENS FABRIQUER TON PAIN Saint-Mars-de-Coutais vendredi 24 octobre 2025.

BOULANGER D’UN JOUR VIENS FABRIQUER TON PAIN

8 Lieu-dit L’Anfrenière Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 09:15:00
fin : 2025-10-24 11:15:00

Date(s) :
2025-10-24 2025-10-25

  .

8 Lieu-dit L’Anfrenière Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire   accueilalaferme.anfreniere@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BOULANGER D’UN JOUR VIENS FABRIQUER TON PAIN Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Sud Retz Atlantique