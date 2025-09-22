Boulangerie Feuillette débarque à Rennes et recrute sans CV : pourquoi pas vous ? Agence RENNES OUEST Rennes

La boulangerie Feuillette ouvre Route de Lorient et recrute pour mi-octobre sur des postes de vendeurs/préparateurs en boulangerie-pâtisserie. Plus de 30 postes à pourvoir !L’équipe Feuillette sera présente en Agence France Travail Rennes Sud le 22/09 pour vous présenter les différents postes.Des postes de boulangers(ère) et pâtissiers(ère) diplômés sont également à pourvoir sur présentation d’un CV.

Réunion d'information collective ayant pour but de :- Présenter de l'entreprise- Présenter les

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-22T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-22T10:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/484186

Agence RENNES OUEST 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine