Boulangerie Feuillette débarque à Rennes et recrute sans CV : pourquoi pas vous ? Agence RENNES SUD Rennes

La boulangerie Feuillette ouvre Route de Lorient et recrute pour mi-octobre sur des postes de vendeurs/préparateurs en boulangerie-pâtisserie. Plus de 30 postes à pourvoir ! L’équipe Feuillette sera présente en Agence France Travail Rennes Sud le 22/09 pour vous présenter les différents postes. Des postes de boulangers(ère) et pâtissiers(ère) diplômés sont également à pourvoir sur présentation d’un CV.

Réunion d’information collective ayant pour but de : – Présenter de l’entreprise – Présenter les postes à pourvoir – Présenter de la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) : recrutement sans CV – Répondre à vos questions Réunion de 11h00 à 12h30 environ. Des tests et des entretiens seront planifiés sur les jours suivants. Prévoyez une disponibilité du 22/09 au 30/09. Les détails seront présentés lors de cette réunion d’information

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-22T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-22T12:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/489535

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine