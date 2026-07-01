Boule de fort – Démonstration et initiation, Boule de fort – Société l’Angevine,

Informations pratiques

Boule de fort – Démonstration et initiation 19 et 20 septembre Boule de fort – Société l’Angevine Maine-et-Loire

Entrée libre et gratuite. Prêt de boules gratuitement. Prévoir chaussons ou chaussettes. Initiation à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation, démonstration et initiation à la boule de fort.

Après quelques explications et une démontration, les personnes qui le souhaitent (à partir de 10 ans) pourront rouler quelques boules encadrées de deux personnes dont un professeur.

Ce sport se pratique en chaussons ou à défaut en chaussettes

Boule de fort – Société l’Angevine 5 Rue Pasteur – 49480 Saint Sylvain d’Anjou 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire Présentation, démonstration et initiation à la boule de fort

Après quelques explications et démonstration, les personnes qui le souhaitent (10 ans minimum) pourront rouler quelques boules, encadrées par deux personnes dont un professeur.

Ce sport se pratique en chaussons ou à défaut en chaussettes. Parking privé devant la Société et autres parkings à proximité.

Présentation, démonstration et initiation à la boule de fort.

©Tourret Brigitte