Informations pratiques

Boule de fort « Les vignes » Avrillé Samedi 19 septembre, 10h00 Société boule de fort Les vignes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Visite des locaux, echange avec les joueurs, démonstration et initiation à la boule de fort toute la journée.

Société boule de fort Les vignes 2 Avenue de la Petite Garde, 49240 Avrillé Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite des locaux, echange avec les joueurs, démonstration et initiation à la boule de fort toute la journée.

©Crédits Gérald ANGIBAUD