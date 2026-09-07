AGENDA · Avrillé
Boule de fort « Les vignes » Avrillé, Société boule de fort Les vignes, Avrillé
samedi 19 septembre 2026 · Société boule de fort Les vignes · Avrillé
Informations pratiques
Boule de fort « Les vignes » Avrillé Samedi 19 septembre, 10h00 Société boule de fort Les vignes Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Visite des locaux, echange avec les joueurs, démonstration et initiation à la boule de fort toute la journée.
Société boule de fort Les vignes 2 Avenue de la Petite Garde, 49240 Avrillé Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite des locaux, echange avec les joueurs, démonstration et initiation à la boule de fort toute la journée.
©Crédits Gérald ANGIBAUD
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