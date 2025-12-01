Boule de Neige Théâtre La Maison du Théâtre Brest

Boule de Neige Théâtre

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-01

À l’ère des réseaux sociaux et de la surmédiatisation, la vérité est-elle la même pour tout le monde ? Cette pièce s’intéresse à ceux qui n’arrivent plus à dire la vérité car ils sont allés trop loin, à ceux qui disent la vérité mais ne sont pas entendus.

Un acte grave et malveillant a été commis à l’encontre d’une élève de sixième, le jour même de la rentrée. L’enfant suspecté des faits risque le conseil de discipline et l’exclusion définitive du collège. L’histoire débute ainsi trois jours après l’incident et propose, en mettant tour à tour en scène professeurs, parents d’élève et enfants, de remonter le fil du temps jusqu’au moment des faits. Trois tableaux de 20 minutes chacun, trois perspectives, trois comédien·nes pour permettre au public de mener sa propre enquête et reconstituer ainsi, pièce par pièce, le puzzle. Suspens garanti !

Informations pratiques

A partir de 10 ans.

Durée 1h.

Proposé par La Compagnie de Louise (Nouvelle-Aquitaine) .

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Boule de Neige Théâtre Brest a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole