Boule de neige | Théâtre l’Archipel Fouesnant

l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

2025-12-15

2025-12-16

2025-12-15

La Compagnie de Louise | Odile Grosset-Grange | Baptiste Amann

Dans le cadre du Festival Théâtre à Tout Âge, en partenariat avec Très Tôt Théâtre | Théâtre, dès 10 ans

Un acte extrêmement grave a été commis au sein du collège. Le spectacle démarre trois jours après l’incident et remonte le fil du temps jusqu’au moment des faits.

Au cours des trois actes de la pièce, mettant en scène tour-à-tour un trio de professeurs, un trio de parents d’élèves et un trio d’enfants, la vérité se recompose au gré des interprétations de chacun·e·s. Mais que s’est-il réellement passé ?

Ce texte de Baptiste Amann s’intéresse à la vérité , une notion qui semble parfois relative. Cette histoire pleine de suspens, aux allures d’enquête, mêle inquiétude et humour, pour aborder des sujets épineux la vitesse de l’information, notamment sur les réseaux sociaux, la rumeur, la pression du groupe…

Trois représentations lundi 15 décembre à 19h00 et mardi 16 à 10h00 et 14h30 .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

