Boule La Scène Volubile Guissény 9 août 2025 20:30

Finistère

La Scène Volubile 6, rue de l'église Guissény Finistère

Début : 2025-08-09 20:30:00

fin : 2025-08-09 22:00:00

2025-08-09

Bavard, passionné, sincère, modeste.

Qui l’a vu sur scène aura vite compris que Boule y est dans son élément. Il improvise, joue de sa truculente cocasserie, jongle avec les silences, les images, les interventions du public. Pas de censure, juste un plaisir délectable.

Des chansons poétiques, surréalistes, un jeu de guitare précis et riche en influences. Le pince-sans-rire séduit, bouscule par son sens du second degré et par sa poésie de l’absurde.

Ne le ratez pas, Boule est en route vers le succès. Partout où il passe, le public colporte la bonne nouvelle.

Cet artiste est incontournable. .

La Scène Volubile 6, rue de l’église

Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 88 95 81 45

