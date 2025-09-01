Boule Nantaise Rue de la haute mitrie, Nantes Nantes

Boule Nantaise Rue de la haute mitrie, Nantes Nantes 1 septembre – 14 novembre Sur place

Reprise du 1er championnat de Boule Nantaise

Venez a la rencontre des joueurs et joueuses de Boule Nantaise lors des matchs de championnat organisé par les amicales affiliées a la fabn, fédération des amicales de Boule Nantaise et à la fédération française de sports boule, la FFSB

II s’agit du seul Sport 100% Nantais répertorié a l’inventaire du patrimoine culturel immatériel et à l’UNESCO.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-01T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-14T21:00:00.000+01:00

Rue de la haute mitrie, Nantes 20 Rue de la haute mitrie Doulon – Bottière Nantes 44300 Loire-Atlantique