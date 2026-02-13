BOULERIE’TROC Pôle européen du Cheval Yvré-l’Évêque
BOULERIE’TROC Pôle européen du Cheval Yvré-l’Évêque dimanche 17 mai 2026.
BOULERIE’TROC
Pôle européen du Cheval 648 ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vide-greniers en bordure de piste d’une compétition d’équitation
Participez à un vide-greniers ouvert à tous, en bordure des pistes du Pôle Européen du Cheval ! Installez votre stand au cœur d’un événement unique, en plein concours de saut d’obstacles, et profitez d’une ambiance conviviale et animée.
TARIF EXPOSANT 1 METRE 2.5€
TARIF EXPOSANT 5 METRES 10€
Entrée gratuite pour les visiteurs !
Restauration et buvette sur place.
Parking visiteurs accessible.
WC disponibles. .
Pôle européen du Cheval 648 ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 66 93 charlotte@pec-lemans.com
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English :
Yard sale at the edge of a riding competition track
L’événement BOULERIE’TROC Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Le Mans
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